Το «μπλε χαπάκι» για τις γυναίκες που υπόσχεται να φέρει πίσω τη σεξουαλική ζωή μετά την εμμηνόπαυση

Μια επιστήμονας από τη Νέα Ζηλανδία παρουσίασε το πρώτο μη ορμονικό προϊόν που υπόσχεται να δώσει τέλος σε ξηρότητα, πόνο και χαμηλή επιθυμία. Στόχος πωλήσεων άνω των £7,5 δισ. ετησίως Η 60χρονη Νεοζηλανδή επιστήμονας, Δρ. Iona Weir, ισχυρίζεται πως έχει δημιουργήσει μια πρωτοποριακή θεραπεία για γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, την οποία η ίδια αποκαλεί «Viagra για γυναίκες».

Το προϊόν της, που ονομάζεται Myregyna, δεν είναι χάπι αλλά μια φυτικής προέλευσης, δερματική, μη ορμονική θεραπεία, σχεδιασμένη για να βοηθά στη φυσική ενυδάτωση, στην άνεση και στην αίσθηση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. «Οι άντρες είχαν το Viagra, αλλά οι γυναίκες… τίποτα. Αυτό θα σας δώσει πίσω τη σεξουαλική σας ζωή», δηλώνει η ερευνήτρια.

Πώς λειτουργεί

Σε αντίθεση με το κλασικό Viagra για άνδρες, που αυξάνει τη ροή αίματος στο πέος, το Myregyna στοχεύει στη βελτίωση της υγείας της ουρογεννητικής περιοχής και στην ενίσχυση της φυσικής λίπανσης και αντοχής των ιστών.

Σύμφωνα με κλινικές δοκιμές στη Νέα Ζηλανδία, γυναίκες άνω των 55 που δεν είχαν σεξουαλικές επαφές για χρόνια, άρχισαν ξανά να έχουν τακτικό, ανώδυνο και απολαυστικό σεξ, με επιστροφή ακόμη και στον οργασμό.

Το ιατρικό υπόβαθρο

Η εμμηνόπαυση συχνά συνοδεύεται από το Σύνδρομο Γεννητοουρολογικής Εμμηνόπαυσης (GSM), το οποίο προκαλείται από τη μείωση των οιστρογόνων και οδηγεί σε:

Κολπική ξηρότητα

Πόνο στην επαφή

Συχνουρία και ακράτεια

Το Myregyna στοχεύει να αναστρέψει αυτά τα συμπτώματα χωρίς χρήση ορμονών, κάτι που αποτελεί πρωτοπορία στην ιατρική.

Η αγορά και το μέλλον

Η εταιρεία της, Weir Science, προβλέπει πωλήσεις άνω των £7,5 δισεκατομμυρίων ετησίως αν το προϊόν λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις ΗΠΑ.

Ήδη, η επιστήμονας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με δύο παγκόσμιες φαρμακοβιομηχανίες για την εμπορική διάθεση του προϊόντος.

Παρόλο που η ανακάλυψη παρουσιάζεται ως «γυναικεία βιάγκρα», η Δρ. Weir τονίζει ότι το όφελος είναι πολύ ευρύτερο: «Θα μπορείτε να πάτε σε μια βόλτα, σε ένα πάρτι, σε μια πίστα χορού… να απολαύσετε ξανά τη ζωή μετά την εμμηνόπαυση», αναφέρει.

