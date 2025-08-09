Μήλος: Το χρονικό της τραγωδίας με τον πνιγμό ζευγαριού
Λεπτομέρειες για το πώς έγινε η τραγωδία στη Μήλο με τον πνιγμό ζευγαριού τουριστών.
Ανάστατη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μήλο μετά την τραγωδία με τον πνιγμό ενός ζευγαριού τουριστών στο Σαρακήνικο.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το ζευγάρι είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες, ωστόσο στο σημείο έπνεεαν θυελλώδεις άνεμοι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασυρθεί από το κύματα.
Ο σύντροφός της στην προσπάθειά του να τη σώσει, βούτηξε και εκείνος, βρίσκοντας τραγική κατάληξη από πνιγμό.
