Μήλος: Το χρονικό της τραγωδίας με τον πνιγμό ζευγαριού

Λεπτομέρειες για το πώς έγινε η τραγωδία στη Μήλο με τον πνιγμό ζευγαριού τουριστών.

Ανάστατη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μήλο μετά την τραγωδία με τον πνιγμό ενός ζευγαριού τουριστών στο Σαρακήνικο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το ζευγάρι είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες, ωστόσο στο σημείο έπνεεαν θυελλώδεις άνεμοι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασυρθεί από το κύματα.

Ο σύντροφός της στην προσπάθειά του να τη σώσει, βούτηξε και εκείνος, βρίσκοντας τραγική κατάληξη από πνιγμό.

