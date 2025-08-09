Το 1 πράγμα που πρέπει να αλλάξεις στη στάση του σώματός σου για να αποπνέεις αυτοπεποίθηση, χωρίς να πεις λέξη

Γιατί η αυτοπεποίθηση δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας.

Έστω ότι μπαίνει ένας άνθρωπος στο δωμάτιο. Δεν γνωρίζεις το παραμικρό για εκείνον, όπως και ούτε αν έχει ή όχι υψηλή αυτοπεποίθηση. Κοιτάς τη στάση του σώματός του: α) Ευθεία πλάτη, σου στέλνει κατευθείαν το μήνυμα: «Το χω», β) Πεσμένοι ώμοι. Απευθείας νιώθεις ότι έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ναι, η στάση του σώματός μας δεν απασχολεί μόνο τους ορθοπεδικούς, αλλά και τους ψυχολόγους. Kαι έχουμε αποδείξεις για αυτό.

Ένα θεμελιώδες πείραμα του 2009 στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, ζήτησε από εθελοντές να γράψουν γιατί θα ήταν εξαιρετικοί υποψήφιοι για μια θέση εργασίας. Όσοι κάθονταν με ευθεία πλάτη αξιολόγησαν τα προσόντα τους πολύ πιο ευνοϊκά από τους συνομηλίκους τους στους οποίους δόθηκε εντολή να κάθονται καμπουριασμένοι — παρόλο που και οι δύο ομάδες είχαν τις ίδιες δεξιότητες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όταν ένας άνθρωπος κάθεται με ευθεία πλάτη ενισχύει την εσωτερική πεποίθηση, ωθώντας τον εγκέφαλο να πιστέψει τα ίδια του τα λόγια. Kι αυτό ονομάζεται «straight-back effect».

