Ο εθισμός της στα ενεργειακά ποτά παραλίγο να την σκοτώσει: Έχασε τη μισή της σωματική μάζα

Ο εθισμός μιας γυναίκας σε «φυσικό» ενεργειακό ποτό με kratom την οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα υγείας και αποτοξίνωση. Έχασε τη μισή της μάζα.

Η Kim Maloney, 49 ετών από το Οχάιο των ΗΠΑ, βρισκόταν σε μια δύσκολη φάση της ζωής της όταν της πρότειναν ένα «φυσικό ενεργειακό ρόφημα» χωρίς καφεΐνη. Το προϊόν λεγόταν Feel Free Tonic και παρουσιαζόταν ως ένα φυτικό υποκατάστατο καφέ ή αλκοόλ – ιδιαίτερα δημοφιλές στους υποστηρικτές του wellness και του sober lifestyle.

Αυτό που δεν γνώριζε, όμως, ήταν ότι το ρόφημα περιείχε kratom, ένα φυτικό εκχύλισμα με ισχυρή ψυχοδραστική και εθιστική δράση, που είναι απαγορευμένο ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες διεθνώς.

Ο εθισμός ξεκίνησε αθώα – και κατέληξε επικίνδυνα

Αρχικά, η Kim ένιωθε πιο «ζωντανή». Όμως γρήγορα βρέθηκε να καταναλώνει έως και 10 μπουκάλια Feel Free τη μέρα. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό:

Έχασε το 50% της σωματικής της μάζας

Εμφάνισε παγκρεατίτιδα , έρπητα ζωστήρα , σοβαρή εξάντληση

Η πίεσή της έπεσε στο επικίνδυνο 58/49

Έχασε το σπίτι, το αυτοκίνητο και τον 27ετή γάμο της "Δεν άφηνα τον καναπέ για μήνες. Ήμουν άρρωστη. Η κόρη μου μού είπε: 'Ή το κόβεις ή τελειώσαμε.'"

Από τον πάτο… στην επιστροφή

Η Kim οδηγήθηκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, ενώ οι κόρες της της έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία, υπό όρους. Τώρα κάνει τακτικά τεστ και προσπαθεί να ανακτήσει τη ζωή της: "Μπορεί να μένω σε ένα υπόγειο με τέσσερα σκυλιά, αλλά έχω ξανά τη ζωή μου. Έχω τα παιδιά μου, τους γονείς μου. Αυτό είναι πλούτος."

Το kratom στο στόχαστρο των Αρχών

Στις 29 Ιουλίου 2025, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε την πρόθεσή του να απαγορεύσει το 7-OH, τη συμπυκνωμένη ουσία του kratom, στο πλαίσιο της στρατηγικής κατά των οπιοειδών.

Η Kim δήλωσε συγκινημένη: "Έκλαψα. Αυτή η απόφαση θα σώσει ζωές, γάμους, σπίτια. Μακάρι να είμαι η τελευταία."

Τι λέει η εταιρεία παραγωγής

Η εταιρεία Botanic Tonics, που παράγει το Feel Free Tonic, υποστηρίζει:

Πάνω από 129 εκατομμύρια δόσεις έχουν καταναλωθεί

Λιγότερα από 1.000 παράπονα έχουν αναφερθεί συνολικά

Το προϊόν περιέχει φυσικό kratom φύλλου, όχι το απαγορευμένο 7-OH

