Off The Hook Festival 2025: Η ραπ κουλτούρα επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ στο ΟΑΚΑ

Διήμερο-φωτιά με ονόματα από Ελλάδα και εξωτερικό, δύο σκηνές και 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής κάθε μέρα

Το Off The Hook Festival επιστρέφει στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου, στο Athens Olympic Sports Complex (ΟΑΚΑ), με τη μεγαλύτερη δόση αυθεντικής hip hop ενέργειας που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα.

Το απόλυτο all-things-rap φεστιβάλ, που τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει φανατικό κοινό, υπόσχεται φέτος ένα διήμερο γεμάτο ένταση, στίχους, beats και εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.



Τι να περιμένεις:



Δύο σκηνές γεμάτες δράση

12 ώρες μουσικής non-stop κάθε ημέρα

Performances-υπερθέαμα, διαδραστικά side acts, πλούσιο merch και συμμετοχική ενέργεια

Κορυφαίους καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό

Ήδη από τα πρώτα ονόματα του line-up, είναι ξεκάθαρο πως το φεστιβάλ του 2025 δεν αστειεύεται:

Line-up μέχρι τώρα:

Morad (Ισπανία)

M Huncho (Ηνωμένο Βασίλειο)

Bloody Hawk

Dani Gambino

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Εθισμός

Jeru The Damaja

Νέγρος του Μοριά

Κάτοχος

Stolen Mic & DJ Burn One

Aeon

Lunar

Το πλήρες line-up αναμένεται σύντομα — και όπως δηλώνουν οι διοργανωτές, “you are not ready for what's coming”.

Εισιτήρια & VIP εμπειρία



Η προπώληση έχει ξεκινήσει ήδη μέσω του offthehook.gr.

Για όσους επιλέξουν VIP εισιτήριο, προσφέρονται:

Fast lane είσοδος

είσοδος Πρόσβαση σε VIP deck με ιδιωτικό bar και WC

με ιδιωτικό bar και WC Exclusive gift box με festival merchandise

με festival merchandise Αναμνηστικό πασάκι και poster

Περισσότερα:

📍 Athens Olympic Sports Complex – ΟΑΚΑ

📆 Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

📧 Πληροφορίες: [email protected]

🌐 www.offthehook.gr

Ακολούθησε το Off The Hook Festival σε

Instagram | Facebook | TikTok

και δες το περσινό aftermovie που έγραψε ιστορία.