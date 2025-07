Σάλος με την ανάρτηση του Προκόπη Δούκα: Χρεώνει «αμορφωσιά δεκαετιών»... στους Pink Floyd

Αντιδράσεις στο σχόλιο του Προκόπη Δούκα περί αμορφωσιάς και Pink Floyd.

Ο δημοσιογράφος Προκόπης Δούκας έκανε ένα σχόλιο για το θρυλικό άλμπουμ των Pink Floyd, το «The Wall», το οποίο σήκωσε αντιδράσεις χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα ο Προκόπης Δούκας ανήρτησε: «Το the Wall με τα αντιδραστικά “We don’t need no education” συνέβαλε τα μάλα στην αμορφωσιά των τελευταίων δεκαετιών».

