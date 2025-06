Μπορούν τα sneakers να δίνουν λάμψη; Τα celebrity looks που το αποδεικνύουν

Για χρόνια, τα sneakers ήταν αυστηρά συνδεδεμένα με το γυμναστήριο, το πρωινό τρέξιμο ή το casual ντύσιμο γενικά.

Σήμερα, όμως, αν κοιτάξεις τα street style looks από το Παρίσι μέχρι το L.A., θα δεις ότι τα sneakers έχουν εξελιχθεί σε statement pieces με fashion-forward διάθεση, που μπορούν να δώσουν λάμψη σε κάθε είδους outfit.

Πώς φτάσαμε ως εδώ; Οι celebrities πρωτοστάτησαν, αποδεικνύοντας ότι ένα καλό αθλητικό παπούτσι μπορεί να είναι το πιο δυναμικό, unexpected twist στο ντύσιμό σου. Πάμε να δούμε, λοιπόν, πώς φορούν οι A-listers τα αγαπημένα τους sneakers αλλά και πώς μπορείς κι εσύ να υιοθετήσεις το trend χωρίς να… χαθείς στη μετάφραση.

1. The new chic: Sneakers με κοστούμι

Ξέχνα το δίλημμα “sneakers ή ψηλοτάκουνα” για το γραφείο. Η Bella Hadid και η Kendall Jenner έχουν ήδη δώσει το πράσινο φως στο combo sneakers + tailored παντελόνι. Το κλειδί εδώ είναι το σωστό ζευγάρι: διάλεξε μοντέρνα σχέδια και συνδύασέ τα με αυστηρά blazers ή καλοραμμένα παντελόνια για maximum αντίθεση που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Fashion tip: Οι επιλογές σε sneakers γυναικεία intersport είναι πραγματικά αμέτρητες, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα βρεις το ζευγάρι που θα σου κάνει κλικ για office casual chic looks. Super trend, βέβαια, αυτή την περίοδο αποτελούν τα Adidas Samba, τα οποία ταιριάζουν άψογα με φαρδύ υφασμάτινο παντελόνι. Θα βρεις πολλές ιδέες στο Pinterest για να τα συνδυάσεις!

2. Glam it up: Πώς οι σταρ φορούν sneakers με φορέματα

Αν έχεις δει ποτέ την Dua Lipa να περπατάει σε street style στιγμιότυπα με bodycon φόρεμα και chunky sneakers, ξέρεις ακριβώς για τι μιλάμε. Το contrast ανάμεσα σε ένα ultra-feminine φόρεμα και ένα δυναμικό, πιο street sneaker, δημιουργεί ένα fashion-forward αποτέλεσμα που δείχνει φρέσκο και σύγχρονο.

Styling idea: Δοκίμασε slip dresses σε σατέν υφές με retro sneakers τύπου New Balance 550 ή ακόμα και με statement σχέδια όπως τα Loewe Flow Runners. Πρόσθεσε minimal κοσμήματα και μια δερμάτινη baguette τσάντα για το απόλυτο 2025 look.

3. Statement sneakers: Η λάμψη μέσα από το παπούτσι

Θέλεις πραγματικά να προσθέσεις λάμψη; Επένδυσε σε sneakers που έχουν μεταλλικές λεπτομέρειες, κεντήματα ή ιδιαίτερες υφές. Η J.Lo είναι queen σε αυτό: sneakers με χρυσά φινιρίσματα ή ακόμη και με στρας, που φοριούνται με άνετα joggers ή wide-leg jeans και δημιουργούν effortless glam.

Pro move: Μη φοβηθείς να αφήσεις το υπόλοιπο outfit πιο απλό. Όταν το sneaker σου “μιλάει” από μόνο του, άφησέ το να κάνει τη δουλειά του.

4. Sneakers σε επίσημα events: Η απόλυτη επανάσταση

Θα ήταν αδύνατο να μιλήσουμε για τη λάμψη των sneakers χωρίς να αναφέρουμε την Kristen Stewart, η οποία έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε επίσημες εκδηλώσεις με sneakers αντί για τα κλασικά stilettos. Είναι μια κίνηση που αποδεικνύει ότι το στυλ δεν έχει κανόνες, αρκεί να το υποστηρίζεις με αυτοπεποίθηση.

Υιοθέτησέ το: Ίσως δεν έχεις κόκκινο χαλί να περπατήσεις, αλλά όλο και κάπου θα έχεις να παρευρεθείς. Εδώ έχουμε δει γαμπρούς με κοστούμι και Converse all star, εσύ θα κολλήσεις να φορέσεις τα αθλητικά σου σε dinner; Αν το vibe το επιτρέπει και εσύ έτσι νιώθεις πιο άνετα, go for it! Ένα βελούδινο κοστούμι με σταράκια θα γράψει πολύ πιο δυνατά από οποιοδήποτε κλασικό ψηλοτάκουνο.

Τα sneakers έχουν πλέον αφήσει πίσω τους το “basic” παρελθόν τους και έχουν μετατραπεί σε ισχυρά fashion tools που, αν φορεθούν σωστά, μπορούν να προσθέσουν λάμψη, ενδιαφέρον και μια δόση προσωπικότητας στο look σου. Όπως μας δείχνουν οι celebrities, το πραγματικό trick δεν είναι μόνο στο τι φοράς αλλά στο πώς το υποστηρίζεις. Και το καλύτερο; Σου χαρίζουν άνεση χωρίς να θυσιάζεις το στυλ.