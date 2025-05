Τουλάχιστον ένα παιδί σκοτώθηκε και δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν όταν η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή υπό πακιστανικό έλεγχο, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας του Πακιστάν. Η εφημερίδα Dawn επικαλείται δήλωση του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Πακιστάν, PTV News: «Στη δειλή αυτή επίθεση, μέχρι στιγμής έχει σκοτωθεί ένα αθώο παιδί, ενώ μια γυναίκα και ένας άνδρας έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

«Το Πακιστάν θα απαντήσει σε σε χρόνο και τόπο της επιλογής του. Η προσωρινή ευχαρίστηση της Ινδίας θα αντικατασταθεί από διαρκή θλίψη» τονίζεται στην ανακοίνωση του στρατού του Πακιστάν.

