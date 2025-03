Αναστάτωση στο Λονδίνο: Κλειστό το αεροδρόμιο του Χίθροου για μία ημέρα λόγω πυρκαγιάς (vid)

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης θα παραμείνει κλειστό για μία ημέρα λόγω πυρκαγιάς.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για όλη την ημέρα λόγω διακοπής ρεύματος που προκλήθηκε από πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης.

«Το Χίθροου αντιμετωπίζει σοβαρή διακοπή ρεύματος. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού», το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό «μέχρι τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα, δηλαδή μέχρι τις 01:59 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η Heathrow Airport Holdings.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6