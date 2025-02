Μια ξεχασμένη σειρά του Netflix που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα τρεντάρει ξανά και έχει ενθουσιάσει τους θεατές (vid)

Το «Όταν μας βλέπουν» τρεντάρει ξανά στο Netflix και, όπως φαίνεται, υπάρχει λόγος...

Οι χρήστες του Netflix δήλωσαν στα social media ότι έπαθαν «πλάκα» με μια παλιά άλλα «απίστευτα δυνατή» σειρά που βασίζεται σε μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία.

Το «Όταν μας βλέπουν» είναι μια μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό αστυνομικό δράμα που μεταφέρθηκε στο Netflix το 2019 και βασίζεται σε μια ανατριχιαστική υπόθεση που συνέβη πριν από περίπου 30 χρόνια.

Η συγκεκριμένη σειρά έχει να κάνει με την «υπόθεση της τζόγκερ του Σέντραλ Παρκ» που αφορά τη δίκη πέντε εφήβων που κατηγορήθηκαν άδικα για την επίθεση και τον βιασμό της Τρίσα Μέιλι στο πάρκο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1989.

Η 28χρονη τραυματίστηκε τόσο σοβαρά κατά την επίθεση (υπέστη σοβαρά τραύματα όπως κάταγμα στο κρανίο και στην κόγχη του ματιού, εγκεφαλική βλάβη, αιμορραγικό σοκ, εσωτερική αιμορραγία και απώλεια αίματος) που έπεσε σε κώμα για 12 ημέρες.

Η τηλεοπτική σειρά απεικονίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ζωές των πέντε μαύρων και λατινοαμερικάνων ανδρών που διώχθηκαν και εξέτισαν ποινή από επτά έως 13 χρόνια πίσω από τα κάγκελα για ένα έγκλημα που δεν διέπραξαν ποτέ.

Ένας θεατής έγραψε στο Twitter: «Πρέπει να παρακολουθήσετε το When They See Us στο Netflix. Είναι μια απίστευτα δυνατή μίνι σειρά που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία και με έχει συγκλονίσει. Το κάστινγκ είναι εκπληκτικό και η υποκριτική με έχει ξετρελάνει. παρακαλώ βρείτε λίγο χρόνο για να το παρακολουθήσετε!».

Άλλοι συνέστησαν την ταινία στην ομάδα Netflix Bangers του Facebook, αλλά προειδοποιούν ότι «όσοι το δουν θα κλάψουν». «Πολύ δύσκολο μερικές φορές να την παρακολουθήσετε», έγραψε ένας άλλος. «Αλλά... είναι τέλεια» εξήγησε.