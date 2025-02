Folk Metal: Η επιστροφή των μοναδικών Eluveite στην Ελλάδα για δύο συναυλίες

Γεννημένοι στον αγροτικό μυστικισμό των ελβετικών Άλπεων και από πολύ νωρίς βαθιά ριζωμένοι στη Κελτική μυθολογία, την ιστορία των Γαλατών και την προ-Ευρωπαϊκή κουλτούρα, οι Eluveite έχουν από καιρό γίνει οι πρωτοπόροι του folk metal.

Οι εξαιρετικοί Eluveite επιστρέφουν στην Ελλάδα για 2 μοναδικές συναυλίες. Μάλιστα η διαφορά των Ελβετών πιονέρων του folk metal, Eluveite, με τους υπόλοιπους του χώρου, είναι πώς η δική τους προσέγγιση ήταν με σεβασμό, ιστορική ακρίβεια, βάθος και το πιο συναρπαστικό, πιασάρικο, πρωτογενές μείγμα μελωδικού death metal και παγανιστικού folk που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ο κόσμος.

Ο ηγέτης του σχήματος είναι ο Chrigel Glanzmann. Ένας καλλιτέχνης, που τραγουδά, παίζει πάρα πολλά παραδοσιακά όργανα επί σκηνής, γράφει σχεδόν όλα τα κομμάτια τους, τους στίχους που είναι βασισμένοι σε αρχαία γαλατικά κείμενα (σε μερικά τραγούδια, βέβαια, χρησιμοποιεί και αρχαίους γαλατικούς στίχους, μία γλώσσα που δεν υφίσταται εδώ και εκατοντάδες χρόνια) και ασχολείται μέχρι και με τον σχεδιασμό των εξωφύλλων τους. Η εννιαμελής σύνθεσή τους έχει περάσει από πολλά στάδια αλλαγών τα τελευταία χρόνια αλλά δεν τους επηρέασε ποτέ.

Από το "Inis Mona", που θεωρείται ο απόλυτος ύμνος του folk metal, στα "Thousandfold", "A Rose For Epona", "Omnos", "Alesia", "King", "The Call Of The Mountains", "Ategnatos", "Ambiramus", "Rebirth", "The Slumber", "Breathe", "Aidus", "Exile Of The Gods" και πολλά ακόμα. Εκτός από τα σούπερ κομμάτια τους η μεγάλη δύναμη των Eluveite είναι οι ζωντανές τους εμφανίσεις, όπου εννέα άτομα επί σκηνής, δίνουν έναν φοβερό ρυθμό και μεταμορφώνουν κάθε συναυλία σε ένα τεράστιο πάρτι.

Τώρα, τον Φεβρουάριο του 2025 οι Ελβετοί επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο live σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχουν κλείσει δέκα χρόνια χωρίς να τους έχουμε δει (από το 2015).

Εκτός των άλλων υπάρχει και το επερχόμενο 9ο άλμπουμ τους. Με τίτλο Ànv θα κυκλοφορήσει στις 25 Απριλίου.

Μαζί τους θα είναι οι Μολδαβοί modern metallers, INFECTED RAIN, που έχουν εμφανιστεί μία φορά στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο toy 2023 (μόνο στην Αθήνα) και έχοντας κυκλοφορήσει το έκτο τους στούντιο άλμπουμ, με τίτλο "Time", έχουν αρχίσει να αποκτούν τη φήμη των JINJER, κυρίως -αλλά όχι μόνο- χάρη και στην εκρηκτική όσο και εκκεντρική frontwoman τους, τη Elena "Lena Scissorhands" Cataraga.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Ελβετοί επίσης modern symphonic metallers, AD INFINITUM, ένα επίσης ανερχόμενο σχήμα, με τρία στούντιο άλμπουμ σε τέσσερα χρόνια, με την τραγουδίστρια τους, Melissa Bonny (πρώην EVENMORE και RAGE OF LIGHT) να θεωρείται και να είναι μία από τις κορυφαίες νέες φωνές στο χώρο. Επίσης εδώ και χρόνια έχει αναλάβει και τον ρόλο της τραγουδίστριας των Αμερικανών KAMELOT για τις ζωντανές εμφανίσεις τους. Ταυτόχρονα είναι περιζήτητη και για session τραγουδίστρια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 | 20:15

Principal Club Theater @ Mylos Area

ΑΘΗΝΑ

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025 | 20:15

Gagarin 205 Live Music Space

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Early bird: 35€

Προπώληση: 38€

Πόρτα: 40€



Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 10 ετών