Τύπος στο TikTok έδειξε το μπαλκόνι του γείτονά του και έγινε viral: ''Η εκπομπή «How clean is your house» δεν ήταν στημένη'' (vid)

TikTok έγινε viral για τον τρόπο με τον οποίο ζει ο γείτονας ενός χρήστη.

Μπορεί το θέαμα να σοκάρει πολλούς αλλά ένας τύπος στο TikTok έδειξε μέσα από ένα βίντεο το... χάλι που συμβαίνει στην απέναντι πολυκατοικία του.

Το εν λόγω κλιπ το οποίο έχει γίνει viral και έχει χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, απεικονίζει το σπίτι του γειτόνου του, το οποίο ειδικότερα έξω, είναι γεμάτο από σκουπίδια και άλλα άχρηστα πράγματα.

Φυσικά ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει την εικόνα που βλέπει και είπε να την δημοσιεύσει και στους ακόλουθούς του ώστε να κοιτάξουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον διπλανό του. Τα σχόλια των χρηστών ήταν αμέτρητα με πολλούς να αναφέρουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ρακοσυλλέκτης να πάσχει από κατάθλιψη και να μην βρίσκει την διάθεση να καθαρίσει το σπίτι του.

Ο ίδιος ο χρήστης πάντως που δημοσίευσε το εν λόγω κλιπ έγραψε στο βίντεο ότι μετά από αυτό είναι σίγουρος και πιστεύει ότι η διάσημη εκπομπή «How clean is your house» δεν ήταν ψεύτικη αλλά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.