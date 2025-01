Η φωτιά στο Λος Άντζελες έκαψε έκταση όσο το Παρίσι: Στους 24 οι νεκροί (vid)

Στους 24 έφθασαν οι νεκροί από τις φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια ενώ υπάρχουν φόβοι να αυξηθεί ο αριθμός.

Το Λος Άντζελες ετοιμάζεται για την επιστροφή των θυελλωδών ανέμων, που απειλούν να εξαπλώσουν ακόμη περισσότερο τις πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους σπαρακτικές σκηνές απόλυτης καταστροφής σε προάστιά του με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι η φωτιά κατάφερε να κάψει τόση έκταση όσο είναι το Παρίσι, στοιχίζοντας μάλιστα τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους.



Πολιορκημένη από τις φλόγες από την περασμένη Τρίτη, η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στις ΗΠΑ συνεχίζει να μετράει τους νεκρούς της. Ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες, τα θύματα έφθασαν τα 24, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

The rate of progress of the fire in Los Angeles to date



Santa Ana's powerful high-speed winds and dry weather conditions help the fire spread.#LosAngelesFires #LosAngelesFires #LosAngelesFire #LosAngeles #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/yAdDeoC0uf