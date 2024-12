Mariah Carey: Πόσα χρήματα κερδίζει κάθε χρόνο από το «All I Want For Christmas Is You»

Το τραγούδι «είναι μια μηχανή του χρήματος».

Η Mariah Carey δεν έχει πάρει τυχαία τον τίτλο της «Βασίλισσας των Χριστουγέννων». Από το φθινόπωρο κάθε έτους, το τραγούδι της «All I Want for Christmas is You» παίζει στο πίσω μέρος του μυαλού μας on repeat, τη στιγμή που εμείς μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Το είδαμε να συμβαίνει φέτος, όταν στο TikTok ήδη από τον Οκτώβριο υπήρχε παντού η μελωδία του (ίσως) πιο εμπορικού χριστουγεννιάτικου κομματιού. Τι κι αν κυκλοφόρησε το 1993, η επιτυχία του σήμερα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Spotify ανακοίνωσε ότι ύμνος των Χριστουγέννων ήταν το πρώτο εορταστικό τραγούδι που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Επίσης, είναι το Νο. 1 τραγούδι παγκοσμίως την ημέρα των Χριστουγέννων κάθε χρόνο από το 2016. Και η δημοτικότητα του δεν μειώνεται, ούτε στο ελάχιστο: Τα συνολικά audio streams στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε 249 εκατομμύρια το 2023, περίπου 49% από 167 εκατομμύρια το 2019, σύμφωνα με τη Luminate, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας.

