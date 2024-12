Βρετανία: Δύο νεκροί από την καταιγίδα Ντάρα (vid)

Χθες για προληπτικούς λόγους έκλεισαν πάρκα και πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές αλλά ακόμη και το περίφημο θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων Winter Wonderland στο Λονδίνο.

Δυο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της καταιγίδας Ντάρα που πλήττει τις τελευταίες μέρες το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Ένας άντρας 40 ετών έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα που οδηγούσε στην περιοχή Πρέστον, της βορειοδυτικής Αγγλίας, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Μάντσεστερ ενώ νοτιότερα σε περιοχή έξω από το Μπέρμιγχαμ ένας ακόμη σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε κάτω από παρόμοιες συνθήκες.

Ο άνεμος σε ορισμένες περιοχές έφτασε τα 149 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε όλα τα μέσα συγκοινωνιών με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για να προφυλαχτούν. Χιλιάδες νοικοκυριά εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό.

Galway County Council clear away a misplaced trampoline following Storm Darragh. Gusts of over 140km/h were recorded with significant travel disruption on DART and rail services due to fallen trees and debris | Follow our live updates here: https://t.co/NUUWP43Whb #StormDarragh pic.twitter.com/VGJcLsnVC6