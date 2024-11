Η NASA ανακάλυψε τυχαία υπόγεια βάση των ΗΠΑ κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας!

Μια εκπληκτική ανακάλυψη ήρθε στο φως όταν επιστήμονες της NASA εντόπισαν ανθρώπινες κατασκευές, που μοιάζουν με πόλη, θαμμένες 30 μέτρα κάτω από τον πάγο της Γροιλανδίας.

Οι επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια υπόγεια «πόλη» θαμμένη κάτω από τον πάγο της Γροιλανδίας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπερσύγχρονα ραντάρ και κατάφεραν να βρουν σημάδια ανθρώπινης κατασκευής βαθιά κάτω από τον πάγο της νησιωτικής επικράτειας, σύμφωνα πάντα με τη διαστημική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, το Camp Century, μια εγκαταλελειμμένη στρατιωτική εγκατάσταση από την εποχής του Ψυχρού Πολέμου, ανακαλύφθηκε ξανά 30 μέτρα κάτω από τον πάγο, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

«Ψάχναμε για την κοίτη του πάγου και βγήκαμε το Camp Century», δήλωσε ο Alex Gardner, επιστήμονας στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA, ο οποίος βοήθησε στην καθοδήγηση του προγράμματος. «Στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν. Στόχος μας ήταν να βαθμονομήσουμε, να επικυρώσουμε και να κατανοήσουμε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του UAVSAR για τη χαρτογράφηση των εσωτερικών στρωμάτων του πάγου και της διεπιφάνειας πάγου-κοιτίδας».

Οι ερευνητές δεν πίστευαν ότι θα ανακάλυπταν ένα φιλόδοξο στρατιωτικό σχέδιο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

There’s a camp under the ice! 🤯



A new radar image captured by @NASAJPL scientists during UAVSAR instrument tests reveals structural elements of Camp Century, an abandoned U.S. military base that is now buried within the Greenland Ice Sheet. https://t.co/mksKUpXA59 pic.twitter.com/NZszT5PFlI