Αστυνομικός σκότωσε 43χρονο που είχε καταγγείλει ότι μπαίνουν ληστές στο σπίτι του (vid)

Αστυνομικός σκότωσε κατά λάθος 43χρονο άνδρα που κατήγγειλε ότι μπαίνουν σπίτι του ληστές.

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ με αστυνομικό να πυροβολεί θανάσιμα 43χρονο άνδρα που κατήγγειλε ότι υπάρχει διαρρήκτης στο σπίτι του και η στιγμή να καταγράφεται από κάμερα που υπάρχει στις στολές τους.

Πρόκειται για τον Μπράντον Ντάραμ, έναν 43χρονο άνδρα ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία των ΗΠΑ για να τον βοηθήσει την στιγμή που ένας 31χρονος με μαχαίρι μπήκε στο σπίτι του για να ληστέψει.

Brandon Durham should be alive, but his life was tragically and unnecessarily taken all because he needed help! He called 911 for an alleged break in and when Las Vegas Officer arrived, they executed Mr. Durham. Calling 911 for help shouldn't result in a death sentence. This is… pic.twitter.com/TE21A9Shxp