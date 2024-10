Στο «κόκκινο» η ένταση στη Μέση Ανατολή: Τέλος οι πτήσεις στα αεροδρόμια του Ιράν από τις 9 το βράδυ!

Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια του Ιράν από τις 9 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας τοπική ώρα.

#BREAKING Iran's Aviation Authority says all flights have been cancelled in the country's airports from Sunday 09:00 pm to Monday 06:00 am, amid fears of an imminent Israeli attack. pic.twitter.com/L4HicYR1Xw