Ζευγάρι προσπάθησε να μιμηθεί τη διάσημη σκηνή από το «Dirty Dancing»: Η κοπέλα κατέληξε με σπασμένα δόντια (vid)

Ένα ζευγάρι αποφάσισε να μιμηθεί τη διάσημη στιγμή από τη ταινία «Dirty Dancing» αλλά δυστυχώς η κατάληξη δεν ήταν και η καλύτερη.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να μιμηθεί μια εμβληματική στιγμή της ταινίας «Dirty Dancing» κατέληξε σε καταστροφή των διακοπών για την 27χρονη Flo Bragg. Ενώ έκανε διακοπές στην Προβηγκία της Γαλλίας, η κοπέλα αποφάσισε να περάσει την ώρα της δοκιμάζοντας με τον φίλο της το διάσημο χορό από την επιτυχημένη ταινία του 1987 «Dirty Dancing».

Το ζευγάρι σκέφτηκε ότι θα είχε πλάκα να αναπαραστήσουν τη διάσημη σκηνή με τη Jennifer Grey και τον Patrick Swayze. Δυστυχώς, η προσπάθειά τους κατέληξε σε ένα οδυνηρό ατύχημα. Η γυναίκα εκτοξεύτηκε με το πρόσωπο σε έναν τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σημαντικά στα δόντια και στο πρόσωπο.

