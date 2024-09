Τα χταπόδια συνεργάζονται με ψάρια για να κυνηγήσουν: Όταν νευριάζουν ρίχνουν «μπουνιές» (vid)

Αυτή η έρευνα προσφέρει μια ακόμη ματιά στην αινιγματική νοημοσύνη των χταποδιών και στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται με τρόπους που οι επιστήμονες μόλις αρχίζουν να κατανοούν.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα χταπόδια, γνωστά για τη μοναχική και αινιγματική φύση τους, συνεργάζονται με ψάρια για να κυνηγήσουν. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι, όταν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, τα χταπόδια έχουν συλληφθεί να ρίχνουν «μπουνιές» στους συναδέλφους τους κυνηγούς!

Μια πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής τον Eduardo Sampaio, οικολόγο συμπεριφοράς από το Ινστιτούτο Max Planck, ρίχνει φως σε αυτές τις συναρπαστικές ομάδες κυνηγιού πολλών ειδών. Παρακολουθώντας 13 διαφορετικές ομάδες χταποδιών και ψαριών που συνεργάζονταν, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα εντυπωσιακό επίπεδο συνεργασίας. Επιπλέον, τα χταπόδια συχνά αναλαμβάνουν το ρόλο του υπεύθυνου λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

Αυτή η νέα εικόνα της συμπεριφοράς των χταποδιών είναι αξιοσημείωτη, ιδίως επειδή αυτά τα πλάσματα θεωρούνταν επί μακρόν μοναχικά. Παρά την εξαιρετική ευφυΐα τους, τα χταπόδια σπάνια αναζητούν την παρέα του είδους τους. Η ικανότητά τους να επιδεικνύουν αυτό το επίπεδο συνεργατικής συμπεριφοράς με εντελώς διαφορετικά είδη, όπως τα ψάρια, εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις γνωστικές τους ικανότητες.

Αναλύοντας πάνω από 120 ώρες καταδυτικού υλικού, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε είδος σε αυτές τις μικτές ομάδες κυνηγιού έφερε μοναδικές δεξιότητες στο τραπέζι.

