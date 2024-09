Η πριγκίπισσα του Ντουμπάι λάνσαρε το δικό της άρωμα για να εκδικηθεί τον πρώην της

Σημαντική προσοχή έχει κερδίσει το νέο άρωμα της πριγκίπισσας του Ντουμπάι

Η πριγκίπισσα του Ντουμπάι Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum έχει γίνει viral στο διαδίκτυο για την τολμηρή κίνησή της να λανσάρει ένα άρωμα με το όνομα «Divorce», για να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό της.

Η κόρη του ηγεμόνα του Ντουμπάι, Sheikha Mahra, επιχείρησε να μπει στη βιομηχανία αρωμάτων με το νέο της άρωμα, το οποίο φέρει την εύστοχη ονομασία «Divorce», υπό την επωνυμία Mahra M1. Το λανσάρισμα έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή και επαίνους, με πολλούς να την επαινούν ως «θρύλο» για αυτή την κίνηση.

Ένα διαφημιστικό κλιπ παρουσίαζε το μπουκάλι του αρώματος μαζί με το έντονο βλέμμα ενός μαύρου πάνθηρα, υπονοώντας την τολμηρή και ισχυρή δήλωση πίσω από το προϊόν. Οι αναρτήσεις έγιναν γρήγορα viral, με τους θαυμαστές να κατακλύζουν την ενότητα των σχολίων με υποστήριξη και θαυμασμό για το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της πριγκίπισσας.

#NDTVWorld: Sheikha Mahra Al Maktoum, the daughter of Dubai's ruler, has sparked controversy with the launch of her new perfume line, "Divorce," referencing her recent high-profile divorce.



