Λιγότερες δικαιολογίες για περισσότερο τρέξιμο: Τα 3 χρήσιμα tips που θα σε κάνουν να ξεκινήσεις

Πως θα κάνεις skip όλα αυτά που σε εμποδίζουν από το εντάξεις το τρέξιμο στην καθημερινότητα σου.

Οι υποχρεώσεις, το στρες και εδώ που τα λέμε και… η βαρεμάρα μερικές φορές, στέκονται ανάμεσα σε μας και στους fitness στόχους που έχουμε δεσμευτεί να πιάσουμε. Γιατί όμως να το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας; Έστω και 10 λεπτά τρέξιμο την ημέρα είναι ικανά να μας φτιάξουν την διάθεση και να μας αλλάξουν, προοδευτικά, τον τρόπο που βλέπουμε την άσκηση.

Ακολουθούν τρία πολύ χρήσιμα tips για να ξεχάσεις κάθε δικαιολογία, να φορέσεις τα αγαπημένα σου running shoes και να κάνεις το καλύτερο σπριντ σου…έστω και για τα δέκα αυτά λεπτά την ημέρα.

Step by step

Δεν χρειάζεται να κάνεις εντατικές προπονήσεις, σαν να προετοιμάζεσαι για μαραθώνιο, από την πρώτη στιγμή. Για να έχει διάρκεια μια συνήθεια πρέπει την εντάξεις σταδιακά στον τρόπο ζωής σου. Εξάλλου όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι τόσο απαιτητικοί η τελειομανία μπορεί εύκολα να μετατραπεί και σε αναβλητικότητα.

Με παρέα είναι όλα καλύτερα

Εκτός από την βελτίωση της φυσικής σου κατάστασης το τρέξιμο μπορεί να αποτελέσει ιδανική αφορμή για bonding με την παρέα. Βρες τον running buddy σου, κανονίστε ένα εβδομαδιαίο πλάνο και ετοιμαστείτε για τις πιο fun διαδρομές.

Μην αφήσεις τον καιρό να σε αποτρέψει

Μπορεί το τρέξιμο να είναι, κατά βάση, μια δραστηριότητα εξωτερικού χώρου, όμως πίστεψε μας, πρόκειται για μέθοδο προπόνησης παντός καιρού. Αρχικά, οι κρύες μέρες στην Ελλάδα είναι πλέον μετρημένες στα δάχτυλα, αλλά ακόμη και για τους μήνες που ‘βάζει’ κρύο με ένα καλό σετ εξοπλισμού δεν θα καταλάβεις τίποτα. Βέβαια δεν χρειάζονται υπερβολές, προέχει η ασφάλεια σου και μια βροχερή ημέρα αποτελεί ιδανικό rest day.

Αν πάλι δεν σε πείσαμε δεν πειράζει. Σε περιμένουμε την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο Cosmos Sport Γλυφάδας (Λαζαράκη 11) για να ανακαλύψεις γιατί καμία δικαιολογία δεν είναι αρκετά ισχυρή για να σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και στην αγαπημένη σου συνήθεια.

Όσοι βρεθούν εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το ολοκαίνουργιο Cloudsurfer Next, το απόλυτο "excuse breaker" running παπούτσι από την κορυφαία εταιρεία On, θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν μαζί μας και να απολαύσουν ένα δυναμικό Live Radio Show από τον Best.

Αυτό το event δεν χάνεται! Άσε τις δικαιολογίες.