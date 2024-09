Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να εκτέλεσε τριάντα αξιωματούχους για τις φονικές πλημμύρες στη Βόρεια Κορέα

Οι πλημμύρες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία χρόνια, στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 4.000 ανθρώπους και εκτόπισαν περισσότερους από 15.000 κατοίκους.

Σε μια δραματική κίνηση, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να διέταξε την εκτέλεση έως και 30 αξιωματούχων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σκότωσαν περίπου 4.000 ανθρώπους το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης TV Chosun, οι εκτελέσεις συνδέονται με καταγγελίες για διαφθορά και παράβαση καθήκοντος, αναδεικνύοντας την αυστηρή στάση του καθεστώτος όσον αφορά τη λογοδοσία εν μέσω μιας εθνικής καταστροφής.

Το TV Chosun ανέφερε ότι πηγή εντός του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν αποκάλυψε ότι 20 έως 30 αξιωματούχοι κατηγορούνται για διαφθορά και μη επαρκή διαχείριση των μέτρων πρόληψης καταστροφών. Τα στελέχη αυτά καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή αφού κατηγορήθηκαν ότι απέτυχαν να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τις συνέπειες των μαζικών πλημμυρών που έπληξαν την επαρχία Τσαγκάνγκ τον Ιούλιο, οδηγώντας σε εκτεταμένες καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζωών. «Έχει διαπιστωθεί ότι 20 έως 30 στελέχη στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή εκτελέστηκαν ταυτόχρονα στα τέλη του περασμένου μήνα», φέρεται να δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι πλημμύρες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία χρόνια, στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 4.000 ανθρώπους και εκτόπισαν περισσότερους από 15.000 κατοίκους. Οι εκτελέσεις σηματοδοτούν μια σημαντική και σοβαρή αντίδραση της βορειοκορεατικής ηγεσίας, υπογραμμίζοντας τη δυσανεξία του καθεστώτος απέναντι στην αντιληπτή ανικανότητα ή διαφθορά σε περιόδους κρίσης.

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA), ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγουμένως αναφέρει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε δώσει εντολή στις αρχές να «τιμωρήσουν αυστηρά» τους αξιωματούχους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Η εντολή αυτή φαίνεται να ήταν προάγγελος των πρόσφατων εκτελέσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καταστολής της ηγεσίας στις πληγείσες περιοχές.

North Korean leader Kim Jong Un reportedly ordered the execution of around 30 government officials for their failure to prevent the devastating summer floods, which resulted in thousands of deaths. pic.twitter.com/XOmYYPJczv