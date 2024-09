Ελβετοί ερευνητές αποκάλυψαν τα σχέδια για μικροσκοπικό τσιπ εγκεφάλου που θα βοηθά άτομα με κινητικές διαταραχές

Η τεχνολογία λειτουργεί με την επεξεργασία νευρικών σημάτων που παράγονται όταν ένα άτομο σκέφτεται να γράψει γράμματα, λέξεις ή προτάσεις.

Το Neuralink του Elon Musk μπορεί να είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα διεπαφής εγκεφάλου-μηχανής (BMI), αλλά δεν είναι το μόνο που διευρύνει τα όρια της τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ερευνητές από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Λωζάνης (EPFL) ανακοίνωσαν πρόσφατα την ανάπτυξη μιας «νέας γενιάς μικροσκοπικής διεπαφής εγκεφάλου-μηχανής», η οποία είναι ακόμη μικρότερη από αυτή που αναπτύσσει η εταιρεία του Musk.

Η νέα BMI από το EPFL έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και των εξόδων κειμένου σε έναν υπολογιστή μέσω μικροσκοπικών τσιπ εγκεφάλου από πυρίτιο. Συγκεκριμένα, στοχεύει να βοηθήσει άτομα με σοβαρές κινητικές βλάβες, όπως εκείνα που πάσχουν από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) ή τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου.

Η τεχνολογία λειτουργεί με την επεξεργασία νευρικών σημάτων που παράγονται όταν ένα άτομο σκέφτεται να γράψει γράμματα, λέξεις ή προτάσεις. Ηλεκτρόδια που εμφυτεύονται στον εγκέφαλο καταγράφουν αυτή τη νευρική δραστηριότητα, η οποία στη συνέχεια καταγράφεται και επεξεργάζεται από το τσιπ σε πραγματικό χρόνο, μεταφράζοντάς την τελικά σε ψηφιακό κείμενο που εμφανίζεται σε συνδεδεμένη οθόνη.

A miniature brain-machine interface on a chip, the MiBMI can decode #braintotext with 92% accuracy. "An advancement bringing us closer to practical, implantable BMI solutions," according to Mahsa Shoaran. Published in the @IEEEorg journal JSSC.https://t.co/yiFKugDLQW pic.twitter.com/1tE22bt8zQ