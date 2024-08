Χάος από τους τυφώνες στην Ιαπωνία: Σύσταση εκκένωσης σε πέντε εκατομμύρια κατοίκους

Οι αρχές έθεσαν πολλές περιοχές στον ύψιστο συναγερμό και συνέστησαν σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις κατοικίες του, χωρίς να γνωρίζει κανείς πόσοι εξ αυτών ακολούθησαν τις οδηγίες.

O ισχυρός τυφώνας Σανσάν έφθασε σήμερα στην Ιαπωνία προκαλώντας κατακλυσμιαίες βροχές στο νότιο τμήμα της χώρας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 80 τραυματίες και έναν αγνοούμενο, ενώ προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Ο τυφώνας έπληξε τη νήσο Κιούσου (νότια), όπου ζουν 12,5 εκατομμύρια άνθρωποι, με την άφιξή του να καταγράφεται γύρω στις 08.00 το πρωί (02.00 ώρα Ελλάδας), ενώ συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας έως 252 χλμ/ώρα, μια πρωτόγνωρη ένταση από το 1960 στη χώρα.

Κατόπιν εξασθένισε, με τις ριπές ανέμων να υπολογίζονται στο μέγιστο στα 160 χλμ/ώρα, ωστόσο συνέχισε να προκαλεί καταρρακτώδεις βροχές στο Κιούσου και πέραν αυτής της περιοχής, ενώ προσέγγιζε τη νήσο Χονσού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος καταστροφών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να αυξηθεί γρήγορα στη δυτική Ιαπωνία έως αύριο Παρασκευή».

Οι αρχές έθεσαν πολλές περιοχές στον ύψιστο συναγερμό και συνέστησαν σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις κατοικίες του, χωρίς να γνωρίζει κανείς πόσοι εξ αυτών ακολούθησαν τις οδηγίες.

Η δημοτική αρχή της πόλης Κουνισάκι, στην επαρχία Όιτα, στη νήσου Κιούσου, προειδοποίησε τους κατοίκους της ότι θα πρέπει «να απομακρυνθούν προς μια ασφαλή τοποθεσία ή ένα μέρος σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως τον δεύτερο όροφο του σπιτιού τους», εξαιτίας του κινδύνου πλημμυρών.

Σήμερα ένας άνθρωπος αγνοείται, ένας άνδρας που επέβαινε σε ένα μικρό σκάφος και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

#TyphoonShanshan makes landfall in #Japan, killing 3 and snarling air traffic in southwestern Japan on Thursday, bringing heavy #rain and very strong winds as well as snarling air traffic and knocking out power to over a quarter million households. pic.twitter.com/U4MHPExXih