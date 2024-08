Νεότερη φήμη αναφέρει πως το Samsung Galaxy S25 Ultra θα είναι πιο λεπτό και ελαφρύ από τον ανταγωνισμό

Το Samsung Galaxy S25 Ultra θα επιλέξει μια πιο compact λογική.

Η Samsung ετοιμάζεται για το Samsung Galaxy S25 Ultra και τα υπόλοιπα μοντέλα της επόμενης γενιάς ναυαρχίδων της και φαίνεται πως κάποιες φήμες για τις σχεδιαστικές επιλογές της κορεατικής εταιρείας έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.

Το Samsung Galaxy S25 Ultra θα έρθει με διαφορετικό σχήμα σε σχέση με τα υπάρχοντα και πιο κυρτές άκρες.

Η νεότερη φήμη φαίνεται να αναφέρει πως το πιο μεγάλο αυτό μοντέλο θα είναι πιο λεπτό και ελαφρύ τόσο από το iPhone 16 Pro Max, όσο και από το Google Pixel 9 Pro XL.

Αναφέρεται, δε, πως το βάρος του αναμένεται μειωμένο κατά περίπου 220 γραμμάρια, ενώ το πάχος του κάπου στα 8.4 χιλιοστά.

A Glimpse into the Future: Galaxy s25 Ultra What do you think of this design? pic.twitter.com/1W9lJ4df9a

The S25 Ultra will be the thinnest and lightest of all Ultra flagship phones to be released soon, including iPhone 16 Pro Max and Pixel 9 Pro XL.