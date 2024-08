Αυλαία στην τραγωδία του Παλέρμο: Ποιοι είναι οι έξι νεκροί του ναυαγίου

Νεκροί είναι και οι έξι άνθρωποι που αγνοούνταν μετά το ναυάγιο του σούπερ γιοτ «Bayesian», το οποίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Σικελίας τη Δευτέρα (19/8).

Mε την ανάσυρση 5 σορών ολοκληρώθηκε εχθές η τρίτη ημέρα των ερευνών των ιταλικών Αρχών στη Σικελία, εκεί όπου ναυάγησε το 56 μέτρων ιστιοφόρο «Bayzian».

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών του ναυαγίου ανέρχεται πλέον σε 6, καθώς νεκρός είχε ανασυρθεί από την πρώτη στιγμή και ο σεφ του σκάφους.

Σήμερα (22/08) θα συνεχιστούν οι έρευνες με στόχο από την μία να ανασυρθεί η σορός που έχει μεν εντοπιστεί αλλά δεν έχει ανασυρθεί από το σκάφος αλλά και να βρεθεί και ο τελευταίος αγνοούμενος.

Έτσι, όπως μεταδίδει η ιταλική Corriere, οι σοροί που ανασύρθηκαν ανήκουν στον πρόεδρο της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, τη σύζυγό του Τζούντιθ, τον δικηγόρο Κρις Μορβίλο και τη σύζυγό του Νέντα. Αντιστοίχως η ίδια εφημερίδα αναφέρει πως «εξακολουθούν να αγνοούνται ο Βρετανός μεγιστάνας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του, Χάνα».

Breaking news here in Sicily🚨🚨



Two bodies have been found in the wreckage of the sunken Bayesian yacht, according to reports.



The remains were found inside one of the cabins and have now been brought onto land.



One of the bodies is male, according to Corriere Della Sera. pic.twitter.com/zz7bCX8IbE