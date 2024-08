Γυναίκα κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του αρραβωνιαστικού της: Της έκανε πρόταση γάμου κάτω από το νερό (vid)

Το βίντεο αυτού του σπαρακτικού περιστατικού αναδύθηκε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβώντας για άλλη μια φορά την προσοχή στην τραγική και συναισθηματική ιστορία μιας πρότασης που κατέληξε σε αφάνταστη θλίψη.

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που έλαβε χώρα το 2019, μια γυναίκα απαθανάτισε εν αγνοία της τις τελευταίες στιγμές του αρραβωνιαστικού της, καθώς εκείνος πνίγηκε, ενώ επιχειρούσε μια μοναδική υποβρύχια πρόταση γάμου. Το ζευγάρι από την Αμερική, ο Steven Weber και η Kenesha Antoine, έμεναν στο Manta Resort στην Τανζανία.

Την τρίτη νύχτα της διαμονής τους, ο Weber αποφάσισε να εκπλήξει την Antoine με μια αξέχαστη πρόταση γάμου. Εξοπλισμένος με μάσκα κατάδυσης κολύμπησε μέχρι το γυάλινο παράθυρο στο κάτω μέρος της υποβρύχιου δωματίου της, όπου η Antoine κατέγραφε τη στιγμή. Ο Weber πίεσε ένα χειρόγραφο σημείωμα πρότασης γάμου στο τζάμι, σφραγισμένο σε μια σακούλα με φερμουάρ για να το προστατεύσει από το νερό.

