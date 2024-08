Η Χεζμπολάχ ετοιμάζει την επίθεση της: Απειλητικό βίντεο μέσα από τους υπόγειους λαβύρινθους του Ιράν

Βίντεο που δείχνει δίκτυο υπόγειων τούνελ και μεγάλους εκτοξευτές πυραύλων, τροφοδοτεί φόβους για γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

Η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανήρτησε βίντεο που δείχνει δίκτυο υπόγειων τούνελ και μεγάλους εκτοξευτές πυραύλων, τροφοδοτώντας τους φόβους για γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στην σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση και το Ισραήλ.

Η ανάρτηση του βίντεο συμπίπτει με την έναρξη στην Ντόχα διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στην Γάζα και την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών στον Λίβανο για την αποφυγή της πολεμικής κλιμάκωσης.

Το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μηχανές και άλλα οχήματα.

Φορτηγά φαίνονται να μεταφέρουν μέσα στο δίκτυο των τούνελ πυραύλους που φέρουν την εγγραφή “Imad 4”, σε προφανή αναφορά στο διοικητή της Χεζμπολάχ Ιμάντ Μουγνίγε που σκοτώθηκε στην Δαμασκό το 2008 σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

