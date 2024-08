Αεροπλάνο συνετρίβη στη Βραζιλία, στο οποίο επέβαιναν 62 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος.

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε δεκάδες επιβάτες συνετρίβη στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας την Παρασκευή (9/8), ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 62 επιβάτες. Το τοπικό πυροσβεστικό σώμα επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο έπεσε στην πόλη Vinhedo, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews της Βραζιλίας έδειξε πλάνα από μια μεγάλη περιοχή που φλέγεται και καπνό που βγαίνει από την άτρακτο ενός αεροπλάνου που φαίνεται να είναι φλεγόμενο. Πρόσθετα πλάνα στο GloboNews έδειχναν ένα αεροπλάνο να παρασύρεται κάθετα προς τα κάτω και να στροβιλίζεται καθώς έπεφτε.

Η αρχή αεροδρομίων της Βραζιλίας Infraero δεν επιβεβαίωσε αμέσως τις πληροφορίες μετά από αίτημα του Associated Press. Καμία τοπική αεροπορική εταιρεία δεν ανέφερε αμέσως ότι ένα από τα αεροπλάνα της αγνοείται.

