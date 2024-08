«Το Ιράν ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ισραήλ»: Μυστικές υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα

Εάν το Ιράν επιδιώκει να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση, μπορεί να στοχεύσει σε συγκεκριμένους στόχους για να αποκαταστήσει το κύρος και την αποτρεπτική του ικανότητα χωρίς να προκαλέσει ευρύτερη σύγκρουση.

Το Ισραήλ βρίσκεται κατάσταση συναγερμού του, προετοιμάζοντας για πιθανά αντίποινα από το Ιράν και τους συμμάχους του μετά τις κηδείες των ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό.

Η ένταση κλιμακώνεται μετά από ένα σημαντικό χτύπημα στο Ιράν την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου του Ιράν. Αν και η Τεχεράνη, ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ μπορεί να μην επιδιώκουν έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, το Ιράν είναι πρόθυμο να απαντήσει σε αυτό που θεωρεί πρόκληση.

US Pentagon official:



Iran and its allies will launch a full-scale attack on Israel within the next 72 hours.



Iran’s FM has notified Qatar and Saudi Arabia that a military operation against Israel is imminent, cautioning them not to allow their airspace to be used against Iran. pic.twitter.com/hn4n5NP3k0 — Current Report (@Currentreport1) August 1, 2024

Δυτικές πηγές, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι το Ιράν σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής ιερής ημέρας Tisha B'Av, η οποία αρχίζει στις 12 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 13 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Sky News Arabia, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει στοιχεία για τα σχέδια του Ιράν. Η αναμενόμενη επίθεση λέγεται ότι θα περιλαμβάνει συνεργασία με τη Χεζμπολάχ από το έδαφος του Λιβάνου.

❗️🇮🇷⚔️🇮🇱 - American intelligence indicates that within the next 72 hours, Iran and its allies will launch a large-scale attack on Israel.



The Pentagon has mobilized 12 warships in the Middle East following the assassination of Ismail Haniyeh and the bombing of Beirut, with the… pic.twitter.com/fKqWyK9lzT — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 31, 2024

Η ρητορική στις πρόσφατες κηδείες έχει εντείνει την κατάσταση. Στην κηδεία του Ismail Haniyeh στη Ντόχα του Κατάρ, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Hassan Nasrallah απείλησε ανοιχτά το Ισραήλ. Ομοίως, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έχει υποσχεθεί αντίδραση και αντίποινα.

Εάν το Ιράν επιδιώκει να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση, μπορεί να στοχεύσει σε συγκεκριμένους στόχους για να αποκαταστήσει το κύρος και την αποτρεπτική του ικανότητα χωρίς να προκαλέσει ευρύτερη σύγκρουση.