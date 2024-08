Το μεγάλο συμπόσιο, το οποίο ενορχήστρωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, περιελάμβανε μπλε αστακό, καβούρια και μια σειρά από τυριά, βγάζοντας όλες τις άκρες για την επίσκεψη του μονάρχη.

Ένα πολυτελές δείπνο για τον βασιλιά Κάρολο Γ' τον Σεπτέμβριο κόστισε στο γραφείο του Γάλλου προέδρου το ιλιγγιώδες ποσό των 475.000 ευρώ, σύμφωνα με το Cour des Comptes, την ελεγκτική υπηρεσία της χώρας.

Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους προεδρικούς λογαριασμούς αποκάλυψε ότι οι αυξημένες δαπάνες για κρατικές δεξιώσεις, συμπεριλαμβανομένου αυτού του πολυτελούς δείπνου, συνέβαλαν σε ένα σημαντικό έλλειμμα του προϋπολογισμού ύψους 8,3 εκατομμυρίων ευρώ. Το ελεγκτικό γραφείο προέτρεψε το Μέγαρο των Ηλυσίων να καταβάλει «σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας της προεδρίας».

Η λεπτομερής ανάλυση των δαπανών του δείπνου έδειξε ότι πάνω από 165.000 ευρώ δαπανήθηκαν μόνο για την τροφοδοσία, ενώ επιπλέον 40.000 ευρώ διατέθηκαν για ποτά.

Στη λίστα των καλεσμένων που ήταν γεμάτη αστέρια περιλαμβάνονταν σημαντικές προσωπικότητες όπως ο ηθοποιός Χιου Γκραντ, ο προπονητής ποδοσφαίρου Αρσέν Βενγκέρ και ο Μικ Τζάγκερ. Τους προσφέρθηκε ένα μενού με μπλε αστακό και καβούρι, ακολουθούμενο από πουλερικά Bresse και γκρατέν μανιταριών. Το γεύμα περιελάμβανε επίσης ένα πιάτο τυριών με γαλλικό Comté και βρετανικό μπλε Stichelton.

