Ο MrBeast κερδίζει 700 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν είναι πλούσιος: «Η μητέρα μου κάνει κουμάντο»

Η προσέγγιση του MrBeast υπογραμμίζει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο στην ψηφιακή εποχή, όπου η επανεπένδυση και η ποιότητα του περιεχομένου έχουν προτεραιότητα έναντι του άμεσου προσωπικού πλούτου.

Ο Jimmy Donaldson, γνωστός ως MrBeast, έχει γίνει μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο YouTube, αποφέροντας το εκπληκτικό ποσό των 600 έως 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια έσοδα από το κανάλι του και τη μάρκα τροφίμων Feastables. Παρά αυτό το τεράστιο εισόδημα, ο Donaldson επιμένει ότι δεν είναι πλούσιος, κυρίως επειδή επενδύει όλα τα έσοδά του στην επέκταση της μάρκας του και στην παραγωγή περιεχομένου υψηλής ποιότητας.

Με 239 εκατομμύρια συνδρομητές και βίντεο που συχνά ξεπερνούν τις 100 εκατομμύρια προβολές, το κανάλι του MrBeast αποφέρει σημαντικά έσοδα τόσο από τα έσοδα από διαφημίσεις όσο και από συμφωνίες με εμπορικά σήματα.

