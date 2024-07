«Θέλω να με συλλάβεις»: Η εντυπωσιακή Αμερικανίδα αστυνομικός έκανε δηλώσεις και έγινε viral (vid)

Πώς και γιατί η Αμερικανίδα αξιωματικός Danielly De Andrade έγινε...viral στο διαδίκτυο.

Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν εικόνες και βίντεο μίας αστυνομικού από την Φλόριντα των ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν την περασμένη Πέμπτη βρέθηκε ένα πτώμα σε γνωστή παραλία της περιοχής. Για την υπόθεση και τις έρευνες των Αρχών βγήκε να κάνει δηλώσεις η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, αξιωματικός Ντανιέλι Ντε Αντράντε.

Brb, driving down to Hollywood to get myself frisked and arrested. pic.twitter.com/vpiLQ0LU1n