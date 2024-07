Σλοβακία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από καταιγίδα κατά τη διάρκεια υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ

Το φεστιβάλ Pohoda ήταν σε εξέλιξη στη Τρέντσιν, στη δυτική Σλοβακία. Οι διοργανωτές αρχικά έκαναν λόγο για 8 τραυματίες λόγω της κακοκαιρίας, αλλά στη συνέχεια ανέφεραν ότι είναι τουλάχιστον 15 και οι περισσότεροι από αυτούς φέρουν ελαφρά τραύματα.

Ένα μουσικό φεστιβάλ διακόπηκε στη Σλοβακία, αφού τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια καταιγίδα, από τη σφοδρότητα της οποίας καταστράφηκαν οι υπαίθριες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Moment tent collapses on festival goers in Slovakia.



Thirty-four people have been injured when a tent collapsed at a music festival in Slovakia according to local reports.



Four victims were treated in hospital for minor injuries, according to media reports. https://t.co/nkwdcp2nXN pic.twitter.com/CXDgTEO1Gq