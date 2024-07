«Δεν είστε καλοδεχούμενοι, να πάτε σπίτι σας»: Οργισμένοι Ισπανοί κατέβρεξαν παραθεριστές στη Βαρκελώνη και διαδήλωσαν κατά του υπερτουρισμού (vid)

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Βαρκελώνη και διαδήλωσαν ενάντια στον υπερτουρισμό που πλήττει την πρωτεύουσα της Καταλωνίας.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα της Καταλονίας (Βαρκελώνη) κατά του υπερτουρισμού με την οργή σε όλη την Ισπανία να αυξάνεται. Με το σύνθημα «Αρκετά! Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό» περίπου 3.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης κρατώντας πλακάτ και εκτοξεύοντας νερό με νεροπίστολα σε τουρίστες.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Δεν είστε καλοδεχούμενοι, γυρίστε στην πατρίδα σας» και ορισμένοι χρησιμοποιήσουν νεροπίστολα εναντίον τουριστών που έτρωγαν σε εστιατόρια.

Με πανό που έγραφαν: «Μειώστε τον τουρισμό τώρα!», οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «οι τουρίστες έξω από τη γειτονιά μας», σταματώντας μπροστά από ξενοδοχεία προς έκπληξη των επισκεπτών.

Angry mob of 'anti-tourism' protesters use water pistols to drench foreign visitors at restaurants in Barcelona - as thousands march on Catalan capital and call for tourists to 'go home' pic.twitter.com/OET7kviseE