H Sony ανακοίνωσε νέα σειρά φιγούρων που βασίζονται σε χαρακτήρες του PlayStation

Το PlayStation αποκτά τις δικές του νέες φιγούρες.

Η Sony ανακοίνωσε μια νέα σειρά από συλλεκτικές φιγούρες PlayStation που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Τα ειδικά αυτά αγαλματίδια δημιουργούνται από την εταιρεία Spin Master και ανήκουν στην συλλογή που ονομάζεται The Shapes Collection. Θα βασίζονται σε τίτλους των PlayStation Studios όπως God of War, Horizon και Ghost of Tsushima.

Η πρώτη από τις φιγούρες θα κυκλοφορήσει με ύψος 6 ίντσών και θα είναι η Aloy από το Horizon Forbidden West σε τιμή κοντά στα 50 δολάρια. Αμέσως μετά θα κυκλοφορήσουν οι Varl από το Horizon Forbidden West, Jin Sakai από το Ghost of Tsushima και Kratos και Atreus από το God of War Ragnarok.

Κάθε μία από αυτές θα πωλείται στην τιμή των 30 δολαρίων. Η πώλησή τους θα γίνεται μέσα από το site του PlayStation Gear (όπου υποστηρίζεται), αλλά και μέσω γνωστών eshops, όπως το Amazon.