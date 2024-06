Κένυα: Μετά τους 22 νεκρούς διαδηλωτές ο πρόεδρος αποσύρει το νομοσχέδιο για αυξήσεις φόρων

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίσθηκαν από σφαίρες που δέχθηκαν κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Κένυα, ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της χώρας.

Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο ανακοίνωσε σήμερα την απόσυρση του σχεδίου προϋπολογισμού 2024-25 που προβλέπει αυξήσεις φόρων, την επομένη αιματηρών συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομίας σε όλη χώρα.

«Έχοντας ακούσει προσεκτικά τον λαό της Κένυας, ο οποίος φώναξε δυνατά και ξεκάθαρα ότι δεν θέλει επουδενί αυτό το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2024, σκύβω το κεφάλι μου και δεν θα υπογράψω το νομοσχέδιο προϋπολογισμού του 2024, το οποίο ως εκ τούτου θα αποσυρθεί». δήλωσε ο Ρούτο σε διάγγελμά του.

BREAKING: Kenya’s president William Ruto rejects and withdraws his own Finance Bill after nationwide protests against over-taxation.



“Members of the public insist on the need for us to make more concessions. The people have spoken" pic.twitter.com/2QFgaxQDCJ