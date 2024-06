Στόχος Ρώσων φαρσέρ ο Ντέιβιντ Κάμερον: Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ποροσένκο (vid)

Στο βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την αυθεντικότητα του οποίου το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές, ο Κάμερον φαίνεται και ακούγεται να μιλά για ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με την Ουκρανία.

Ρώσοι φαρσέρ που συχνά στοχοποιούν άτομα ενδιαφέροντος που κρίνει το ρωσικό κράτος, κυκλοφόρησαν σήμερα ένα βίντεο από μια βιντεοκλήση που είχε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, αφού τον είχαν ξελεγάσει κάνοντας τον να νομίζει ότι συνομιλεί με τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο Κάμερον είχε μια βιντεοκλήση με κάποιον που παρίστανε τον Ποροσένκο πριν ο Βρετανός ΥΠΕΞ συνειδητοποιήσει ότι ήταν θύμα φάρσας.

Η βιντεοκλήση, η οποία φαίνεται να διαρκεί περίπου 15 λεπτά και στην οποία ο Κάμερον εμφανίζεται να μιλάει στο κινητό του ντυμένος με καθημερινό ρουχισμό, σε εξωτερικό χώρο, πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φαρσέρ που χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο «Vovan and Lexus».

UKRAINE WILL NOT RECEIVE INVITE TO JOIN NATO AT JULY SUMMIT, CAUSE U.S. WILL NOT SUPPORT IT - British FM Cameron discloses in prank interview with Russian pranksters pretending to be former Ukrainian Preident Poroshenko.



