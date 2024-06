Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας θα γεμίσει με κατασκηνωτές κάθε ηλικίας και γούστου, που θα καταφθάσουν από διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας για να ακούσουν «πειραγμένους» παραδοσιακούς ήχους και εμπνευσμένα από την ζωή κομμάτια που δημιούργησαν κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Το Voés Festival επιστρέφει για δεύτερη χρόνια στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα του 2023, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου (25 – 26 – 27) και κρατά την υπόσχεση που έδωσε! Καλωσορίζει καλλιτέχνες ορόσημα για όλες τις γενιές, φαγητό που θα μαγέψει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς και δράσεις/εργαστήρια που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα συλλογικότητας. Στόχος για το 2024 παραμένει να προωθήσει τις τοπικές παραδόσεις αλλά και να κρατήσει σε εγρήγορση τους λάτρεις της φύσης και των δραστηριοτήτων βουνού!

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας θα γεμίσει με κατασκηνωτές κάθε ηλικίας και γούστου, που θα καταφθάσουν από διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας για να ακούσουν «πειραγμένους» παραδοσιακούς ήχους και εμπνευσμένα από την ζωή κομμάτια που δημιούργησαν κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής και να μπουν στην post - concert ζώνη Voés Moonlight Soundscapes που βρίσκεται στο Chalet του Χιονοδρομικού Κέντρου Ζήρειας. Η μεταμεσονύκτια αυτή ζώνη προσφέρει μια μοναδική εμπειρία όπου η EDM αναμειγνύονται με τους φυσικούς ήχους του ορεινού περιβάλλοντος. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ μπορούν να απολαύσουν ένα μαγευτικό μείγμα μουσικής και φύσης από τις 25-27 Ιουλίου, δημιουργώντας μια αξέχαστη νύχτα κάτω από τα αστέρια.

Το φετινό line up απαρτίζουν οι Villagers of Ionnina City, οι Social Waste, o Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C, ο Πάνος Βλάχος, οι Σκιαδαρέσες, οι Λόγος Τιμής, οι Los Tre, ο Κωσταντής Πιστιόλης, οι Pagan και ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Επειδή θέλουμε να περνάμε καλά όλη την ημέρα, το μεσημέρι μας δεν πάει χαμένο, The Lobsters, Deterrents, Egoera, OTRA ROTA είναι οι μπάντες που θα μας κρατήσουν συντροφιά τα μεσημέρια Παρασκευής και Σαββάτου! H post – concert ζώνη θα φιλοξενήσει καταξιωμένες/ους DJs όπως George Apergis (EMEX), INNASSI, Sunset Derek, Ms. Lefki, και γλετzair με τους Nikolas Gale & Useless co. Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος θα κλείσει το τριήμερο μας την Κυριακή 28/7 με το μεσημεριανό μας αποχαιρετιστήριο #glenti. Περισσότερες πληροφορίες για το ημερήσιο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο www.voesfestival.gr

Για το Voés Festival 2.0, η οργανωτική επιτροπή καινοτομεί και σε άλλο επίπεδο πέραν της εμπειρίας που υπόσχεται να δώσει. Για πρώτη φορά σε σχετικές οργανώσεις τα opening acts που θα ανοίξουν την κάθε ημέρα αναδείχθηκαν με δημόσια ψηφοφορία στο official Instagram page του Φεστιβάλ μέσα από διαγωνισμό που έτρεξε για μια εβδομάδα. Με περισσότερες από 443.000 προβολές στα video υποψηφιότητάς τους και 19.000 likes (οργανικά αποτελέσματα) τα opening acts που θα εμφανιστούν είναι οι ΤΣΕΡΡΥ ΜΠΡΑΝΤΥ, ΜΟΝΟΖΙΜ, ΡΙΑ, και Κωνσταντίνος Πετρόπουλος & Η Μπάντα.

Το φεστιβάλ αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο παλιό και το νέο, το βουνό των skiers γίνεται τόπος συνάντησης σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό με διάφορες δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν δωρεάν πεζοπορίες στην κορυφή της Ζήρειας και την Φλαμπουρίτσα, μαθήματα Tai Chi, Yoga & Pilates, και graffiti με extra κόστος συμμετοχής αλλά και δραστηριότητες για τους μικρούς μας κατασκηνωτές. Την ίδια στιγμή, οι πρώτες ύλες των ντόπιων παραγωγών μετουσιώνονται σε πηγή έμπνευσης για τους μαέστρους της μαγειρικής που με τη σειρά τους συνθέτουν πρωτότυπες γαστρονομικές δημιουργίες. Φέτος, οι Ηλίας Μαμαλάκης και Ηλίας Σκουλάς θα μας δείξουν live πώς να δημιουργήσουμε τα πιο νόστιμα παραδοσιακά πιάτα!

Όνειρό μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την τέχνη προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες και οι τρείς ημέρες που θα περάσουν στο βουνό να είναι μια εμπειρία που θα θυμούνται για πολύ καιρό. Για το λόγο αυτό, η είσοδος θα παραμείνει δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών αλλά και ΑμΕΑ και οι δραστηριότητες που θα έχουμε παράλληλα με τις μουσικές σκηνές θα καλύπτονται από την τιμή του εισιτηρίου.

Πώς μπορεί να γίνει ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ ακόμα πιο ξεχωριστό; Πρέσβειρες του Festival μας είναι η Ζούδη και η Γιαγιά Αγγέλω και κατ’ επέκταση όλα αυτά που μας θυμίζουν καλοκαίρι στο χωριό με τους παππούδες μας! Η επιλογή τους δεν είναι καθόλου τυχαία. Αφενός οι αγελάδες δεν είναι κοινά ζώα, έχουν έντονη αίσθηση του ρυθμού και λικνίζονται στη μουσική που τους αρέσει και ήταν μονόδρομος για εμάς! Αφετέρου η γιαγιά – σημαντική φιγούρα της ελληνικής οικογένειας – που φροντίζει να σου δείχνει την αγάπη της με φαγητό! Ποιες δύο καλύτερες για να μας συντροφεύσουν αυτές τις τρείς ημέρες;

Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα γιατί έρχεται το καλύτερο fusion μουσικής, γεύσεων και εκπλήξεων.

Αν ενδιαφέρεστε για μετακίνησή με το λεωφορείο της διοργάνωσης μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://voesfestival.gr/#bus

Περισσότερες πληροφορίες: https://voesfestival.gr