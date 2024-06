Η σοκαριστική αλήθεια που κρύβεται πίσω από τον «κανόνα των πέντε δευτερολέπτων»: Τι πραγματικά συμβαίνει όταν το φαγητό πέφτει στο πάτωμα (vid)

Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα τρόφιμα που πέφτουν στο πάτωμα για σύντομο χρονικό διάστημα συγκεντρώνουν λιγότερα βακτήρια απ' ό,τι τα τρόφιμα που παραμένουν εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων είναι μια μακροχρόνια δικαιολογία για την κατανάλωση φαγητού που έχει πέσει στο πάτωμα, με πολλούς από εμάς να το σηκώνουμε γρήγορα και να συνεχίζουμε να τρώμε αν αυτό βρίσκεται εκεί για λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα. Αν και είναι μια βολική δικαιολογία, η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλα τα πατώματα εξίσου καθαρά. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αμφισβητούν κατά πόσο αυτός ο κανόνας θα πρέπει να ισχύει καθολικά, ειδικά στις δημόσιες επιφάνειες.

Με την πάροδο των ετών, οι επιστήμονες μας έχουν ενημερώσει ότι η έκθεση σε ορισμένα μικρόβια μπορεί να είναι ευεργετική για το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ωστόσο, ένα πρόσφατο viral βίντεο στο X οδήγησε πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναρωτιούνται κατά πόσο αυτός ο κανόνας είναι τελικά ασφαλής. Το βίντεο αυτό αναδεικνύει τον ρόλο ενός από τα πιο ενοχλητικά έντομα, τις μύγες, στη μόλυνση των τροφίμων μας.

