Ο Δημήτρης Φέσσας συστήνεται με το πρώτο του single «Architect»

Ο Δημήτρης Φέσσας συστήνεται με το κοινό παρουσιάζοντας το single «Architect». Ο ίδιος υπογράφει τους στίχους και χαρίζει τη φωνή του σε ένα κομμάτι που αποτελεί ένα μείγμα ποπ και ροκ ήχων.

Το Architect ξεκίνησε να γράφεται μόλις ο Δημήτρης Φέσσας επέστρεψε από τις σπουδές του στην Αμερική. Όπως θυμάται: «Είχα πάθει ρήξη χιαστού και μηνίσκου και ξεκίνησα να γράφω το Architect στο κρεβάτι. Είναι η τυχαιότητα της στιγμής. Κάποια πράγματα στην ζωή προκύπτουν χάρη σε όσα έχεις διδαχθεί, αλλά πολλές φορές επηρεάζει και το τί περνάς». Για εκείνον η γνώση ήρθε να συνδεθεί με την στιγμή. Ξεκίνησε να γράφει τους στίχους και τη μουσική του Architect στα 23 του και του πήρε 3 χρόνια για να προσθέσει την φωνή κι άλλα τόσα για να αποφασίσει να το μοιραστεί με το ευρύ κοινό.

«Η μουσική μπορεί πολύ γρήγορα και άμεσα να σου επηρεάσει τα συναισθήματα. Γι’ αυτό θέλω να γράφω χαρούμενη μουσική. Το Architect μιλάει για τον ήλιο, για όμορφες εικόνες. Όταν γράφεις μουσική έχεις την ελευθερία να δημιουργήσεις ό,τι θες. Το Architect, είναι για εμένα μία προσπάθεια να μιλήσω με τον δικό μου τρόπο για τον ήλιο και μερικά από όσα συμβολίζει για εμένα. Επιλέξαμε ως τοπίο για το videoclip ένα δάσος, εκεί που ο ήλιος είναι απολύτως απαραίτητος για να δώσει ζωή».

Το «Architect» είναι το πρώτο single από τον δίσκο του Δημήτρη Φέσσα που θα κυκλοφορήσει το 2025.

Το Architect live

Στις 2 Ιουλίου, ο Δημήτρης Φέσσας καλεσμένος του Jazz in Athens by Mara Karetsos Center of Culture and Science Greece ανεβαίνει στην σκηνή του Ελληνικοί Χοροί - Θέατρο "Δόρα Στράτου" ανοίγοντας την συναυλία. Έπειτα δίνει την σκυτάλη, σε καταξιωμένους μουσικούς όπως οι Benny Benack III, Christian Brenner, Δημήτρης Καλαντζής, Χρίστος Παπαγεωργίου και Αναστάσιος Πάππας.

Artistic Director – Executive Producer: Αννα Τσεϊμαζίδου (Solist cultural projects)

Ενορχηστρώσεις – Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Κεραμιδάκης

Μουσικοί:

Δημήτρης Φέσσας – Ηλεκτρική Κιθάρα / Τραγούδι

Δημήτρης Κεραμιδάκης – Πιάνο / Πλήκτρα

Ανδρέας Λάσσος – Ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – Ηλεκτρικό Μπάσσο

Νικηφόρος Μυλωνάς – Ντράμς

Κινησιολογική επιμέλεια: Αρτεμις Ιγνατίου

Ηχοληψία: Παύλος Σαπουντζής

Σχεδιασμός φωτισμού: Βαλεντίνη Ταμιωλάκη

Visual artist: Θέτις Παρμενίδου

Παραγωγή: Asteroidea Productions

About Δημήτρης Φέσσας

Ο Δημήτρης Φέσσας είναι μουσικός με έδρα την Αθήνα. Ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος κιθαρίστας και ντράμερ στην εφηβεία και δεν άργησε να πειραματιστεί μαζί με φίλους σχηματίζοντας τις πρώτες ανεξάρτητες μπάντες και παίζοντας σε συναυλίες, όσο παράλληλα έκανε μαθήματα φωνητικής και κιθάρας. Όταν έφυγε για σπουδές στην Αγγλία και την Αμερική συνέχισε να γράφει ακόμα πιο εντατικά στίχους και μουσική.

Όσο ήταν στην Πενσυλβάνια για σπουδές στην Ψυχολογία ήταν κοινό μυστικό ότι το μέλλον του θα ήταν στην μουσική. Τα περισσότερα Σαββατοκύριακα τα περνούσε σε ένα αγαπημένο underground στέκι για τους Νεοϋορκέζους στο Brooklyn, όπου ηχογραφούσε τα κομμάτια του. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα με μία σημαντική παρακαταθήκη, δημιούργησε το δικό του σχήμα C.J. όπου διοχέτευσε την ενεργητικότητά του και το ταλέντο του. Συγχρόνως γράφει μουσική για δύο ντοκιμαντέρ, ένα από τα οποία έχει πάρει το δρόμο του στις διεθνής αγορές, ενώ παράλληλα ετοιμάζει μια καινούργια συνεργασία, την δουλειά της οποίας θα δούμε μετά την ολοκλήρωσή της.

Συνεχίζοντας ο Δημήτρης Φέσσας πλέον ξεκινάει την solo πορεία του παρουσιάζοντας το πρώτο του single «Architect» από τον δίσκο που θα κυκλοφορήσει το 2025.