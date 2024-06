Οι ελέφαντες μπορεί να χρησιμοποιούν «ονόματα» για να επικοινωνήσουν

Μια ομάδα ερευνητών ανέλυσε χιλιάδες φωνές ελεφάντων και τις πέρασε από ένα πρωτόκολλο μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό μοτίβων.

Έχει συνεχώς ερευνηθεί η μοναδικότητα της νοημοσύνης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τις οποίες πολλοί άνθρωποι σηματοδοτούν τη διαφορά τους από τα άλλα θηρία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της διάβρωσης, που περιγράφεται σε δημοσίευση στο περιοδικό Nature Ecology and Evolution, αφορά τους ελέφαντες.

Μια ομάδα ερευνητών ανέλυσε χιλιάδες φωνές ελεφάντων και τις πέρασε από ένα πρωτόκολλο μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό μοτίβων. Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι οι ελέφαντες μπορεί να χρησιμοποιούν κάτι παρόμοιο με τα αυθαίρετα ονόματα που εφευρίσκουν οι άνθρωποι μεταξύ τους.

Η εργασία των ερευνητών επικεντρώθηκε στους χαμηλής συχνότητας βρυχηθμούς που αποτελούν σημαντικό μέρος της επικοινωνίας των ελεφάντων. Αυτοί οι βρυχηθμοί, οι οποίοι μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών μέσα στα κοπάδια των ελεφάντων, περιέχουν λεπτές παραλλαγές που μπορεί να χρησιμεύσουν ως μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία για μεμονωμένους ελέφαντες. Στην ουσία, αυτά τα αναγνωριστικά λειτουργούν παρόμοια με τα ανθρώπινα ονόματα.

Elephants use something equivalent to the arbitrary names human beings invent for each other. New research adds to growing evidence that the intelligence of elephants parallels that of humans in many ways: https://t.co/PRbmVA2BWY



Photo: George Wittemyer pic.twitter.com/hmmNwcLtLi