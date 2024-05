Τα μισά ζευγάρια χωρίζουν μετά το πρώτο τους ταξίδι: Αυτοί είναι οι λόγοι

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν πώς το πρώτο ταξίδι μαζί μπορεί να αποκαλύψει κρυφές ασυμβατότητες και να ωθήσει τα ζευγάρια να επανεκτιμήσουν τις σχέσεις τους.

Ενώ πολλά ζευγάρια ονειρεύονται ένα ρομαντικό ραντεβού, το πρώτο ταξίδι μαζί γίνεται συχνά το απόλυτο τεστ της σχέσης και πολύ συχνά μετατρέπεται σε καταστροφή των ραντεβού. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Dating.com, τα μισά ζευγάρια χωρίζουν μετά την πρώτη τους κοινή εκδρομή.

«Το πρώτο κοινό ταξίδι ενός ζευγαριού είναι ένα σημαντικό ορόσημο της σχέσης, είτε αυτό συμβαίνει τους πρώτους έξι μήνες που βγαίνετε μαζί είτε στο μήνα του μέλιτος», δήλωσε η Maria Sullivan, αντιπρόεδρος και ειδικός σε θέματα γνωριμιών του Dating.com. «Το να περνάτε αρκετές ώρες με κάποιον δεν είναι το ίδιο με το να περνάτε αρκετές ημέρες μαζί του, και ακόμη και το να περνάτε Σαββατοκύριακα μαζί δεν είναι το ίδιο με το να περνάτε αρκετές εβδομάδες μαζί».

Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό βγαίνετε ή πόσο συχνά είστε μαζί, είναι πολύ πιθανό να ανακαλύψετε κάτι καινούργιο για τις συνήθειες του συντρόφου σας. Δυστυχώς, πολλοί δεν αγαπούν αυτά που μαθαίνουν.

