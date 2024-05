Βρετανός θεολόγος αποκάλυψε ότι μια από τις πιο διάσημες χριστιανικές προσευχές είναι μεταφρασμένη λάθος!

Οι πιστοί μόλις ανακάλυψαν ότι μέρος της Προσευχής του Κυρίου έχει μεταφραστεί λάθος εδώ και αιώνες

Πολλοί θεολόγοι και σπουδαστές της θεολογίας γνωρίζουν καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές λανθασμένες μεταφράσεις σε ιερά βιβλία σε όλο τον κόσμο. Δεδομένου του πόσο καιρό πριν γράφτηκαν τα βιβλία όπως η Βίβλος, η Τορά και το Κοράνι, δεν είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι ορισμένα πράγματα έχουν... χαθεί στη μετάφραση καθώς έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε.

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα πολλοί σοκάρονται όταν μαθαίνουν ότι μια από τις πιο διάσημες και συχνά χρησιμοποιούμενες προσευχές σε όλο τον Χριστιανισμό είναι στην πραγματικότητα μεταφρασμένη λάθος.

Βρετανοί θεολόγοι εξήγησαν ότι πρόκειται για την Προσευχή του Κυρίου, κοινώς γνωστή ως Πάτερ Ημών, η οποία είναι μία από τις πρώτες προσευχές που μαθαίνουν οι Χριστιανοί και πιστεύεται ότι διδάχθηκε αρχικά από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.

Οι ειδικοί προσθέτουν ότι «όπως πολλοί από εμάς γνωρίζουμε, οι απαρχές του Χριστιανισμού δεν γράφτηκαν ή προφέρθηκαν στα αγγλικά, αλλά μάλλον στα ελληνικά και στα λατινικά».

Εξετάζοντας, λοιπόν, την πρωτότυπη ελληνική γραφή, ένας βρετανός θεολόγος ανέφερε ότι ένα κομμάτι - αρκετά σημαντικό - μεταφράστηκε λάθος.

Σε αντίθεση με τη σύγχρονη αγγλική ερμηνεία, η οποία λέει, «Δώσε μας σήμερα τον καθημερινό μας άρτο- Give us this day our daily bread.

», το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο γράφει: «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον».

Ο θεολόγος επισημαίνει ότι η λέξη «ἐπιούσιον» είναι μια λέξη χωρίς σαφές νόημα στα αγγλικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μετάφρασή της. Στη συνέχεια κρίνει ότι η μετάφραση του όρου απέχει πολύ από εκείνη της λέξης daily, η οποία παίρνει τη θέση της στην αγγλική εκδοχή της προσευχής.