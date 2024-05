Tο This is Athens City festival του Δήμου Αθηναίων «ρίχνει αυλαία» χορεύοντας

Αυτά τα πάρτυ δεν πρέπει να τα χάσετε!

Το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων «μπαίνει» στην τελευταία του εβδομάδα. Με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις σε όλες της γειτονιές της Αθήνας το φεστιβάλ συνεχίζεται έως τις 3 Ιουνίου. Συναυλίες, street πάρτυ, υπαίθριες δράσεις σε πάρκα και λόφους της πόλης, ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους και πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνουν τον παλμό στις γειτονιές της Αθήνας. Από την Πέμπτή 30 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου αυτά είναι τα πάρτυ που δεν πρέπει να χάσετε!

Το EΜΣΤ στο This is Athens City Festival, 30 Μαίου

Το This is Athens – City Festival κλείνει έναν μήνα ανοιξιάτικων εκδηλώσεων σε όλη την πόλη, με μια περιήγηση στις εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και μία μουσική βραδιά στην ταράτσα του Μουσείου.

Η περιήγηση στις εκθέσεις του ΕΜΣΤ θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 23:00 με ελεύθερη είσοδο.

Από τις 19:00 έως τις 23:00, το κοινό θα μπορέσει να απολαύσει μια μουσική βραδιά στην ταράτσα και τη βεράντα του εστιατορίου του μουσείου NYN ESTI, παρέα με τη μοναδική θέα της πόλης και τις μουσικές των παραγωγών του Voice Radio, Γιώργου Μουχταρίδη, Ραφαέλλας Ράλλη και Dj Snatch.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΜΣΤ εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/emst-tiacf-el/

Pride Fm kick off party, 31 Mαιου

Την τελευταία μέρα της Άνοιξης, το This Is Athens – City Festival και ο Pride 98.6, διοργανώνουν ένα street party που θα μείνει αξέχαστο!

To στούντιο του Pride 98.6 μεταφέρεται στην καρδιά της Αθήνας: στην οδό Ερμού. Μέσα από το open van studio, o αγαπημένος Γιάννης Καστανάκης θα εκπέμπει live από τις 18:00.

Στις 20:00 αρχίζει το πάρτι, με DJ sets κι ένα μοναδικό live gig από τον Leon of Athens και την μπάντα του!

Μέσα από αυτή τη μουσική γιορτή μιλάμε απλά, κανονικά και αυτονόητα για την αποδοχή, την συμπερίληψη και την ισότητα. Ενώνουμε τις φωνές μας, χορεύουμε και τραγουδάμε μέχρι…μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Περισσότερες πληροφορίες για το Pride Fm kick off εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/pride-radio-street-party/

Σουαρε Κυψέλη,31 Μαϊου

Ένα μοναδικό πάρτι από την On Board Athens στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Την τελευταία μέρα της Άνοιξης, συναντιόμαστε για να συζητήσουμε τα καλοκαιρινά μας πλάνα, να δοκιμάσουμε υπέροχα cocktails και το ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση μενού του Joshua Tree, παρέα με μουσική από τους δημοφιλέστερους DJs της πόλης.

Γιατί το καλοκαίρι στην πόλη ξεκινάει από την Κυψέλη!

DJ Sets

17:00 – 19:00 Myrto & Katia

19:00 – 21:00 Pene & Makis Papasimakopoulos

Περισσότερες πληροφορίες για το Σουαρε εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/evening-kypseli-el/

Best party, 31 Mαϊου

Το This is Athens -City Festival του Δήμου Αθηναίων και ο Best 92.6 αποχαιρετούν την άνοιξη από ψηλά!

Από νωρίς το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα απολαμβάνουμε την καλύτερη μουσική από τους παραγωγούς του Best και την μαγευτική θέα από την ταράτσα του Brown Acropol Hotel στο κέντρο της Αθήνας.



Στα decks οι Γιάννης Χρυσογόνου, Άννα Αναστασίου, G.PAL και Ανδριανός Παπαδέας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Best party εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/best-92-6-party/

Βικτώρια music sessions

Η αφρόκρεμα της σύγχρονης ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής δίνει ραντεβού στα Βικτώρια Music Sessions, στην Πλατεία Βικτωρίας, από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ.



Οι καλλιτέχνες και djs George Apergis, Fo, Clubkid και Artemios θα σας ψυχαγωγήσουν με ένα πολυσυλλεκτικό μίγμα που περιλαμβάνει house, techno, electro και freestyle ακούσματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Βικτώρια Music sessions εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/victoria-music-sessions/

Τουρκοβούνια sunset view party, 1/6



Το Street Party στις παρυφές των Τουρκοβουνίων υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία, σε ένα άγνωστο “μπαλκόνι” του περιφερειακού Γαλατσίου, με θέα το ηλιοβασίλεμα.

Η ομάδα Enteka Athens, γνωστή από τα θρυλικά πλέον Open Theatre Experience, χρησιμοποιεί τη δυτική όψη της Αττικής σαν την εικόνα που θα ντύσει μουσικά, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους μας, να χορέψουμε με θέα το αττικό ηλιοβασίλεμα.



Sets

16:30-18:00 | Jay Greed & Nicola Boh

18:00-19:30 | Brotein Boyz

19:30-21:00 | Brb

21:00-22:30 | Deerislnd

22:30-00:00 | Steve One Man show

Περισσότερες πληροφορίες για το Τουρκοβούνια sunset view party εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/tourkovounia-view/

Athens all stars party, 2/6

Οι μεγαλύτεροι promoters της Αθήνας ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια από τις κορυφαίες στιγμές του This is Athens – City Festival 2024, στο parking του Λυκαβηττού.

Λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τους Street Outdoors και τη συγκλονιστική τελευταία Κυριακή του περσινού φεστιβάλ, το Athens All Stars υπόσχεται να γράψει ιστορία, μετατρέποντας το “μπαλκόνι” της Αθήνας σε μία απέραντη χορευτική πίστα.

Line Up

Chevy x Papaioannou

Frankie Lluc

Street Outdoors Soundsystem

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens all stars party εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/athens-all-star-party-el/