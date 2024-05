Πιο ακριβό και από τον χρυσό: Το ακριβότερο φτερό που έχει δημοπρατηθεί ποτέ (vid)

Το πτηνό ήταν ήδη σπάνιο όταν οι Ευρωπαίοι έφτασαν στη Νέα Ζηλανδία, αλλά η ευρωπαϊκή ζήτηση για φτερά huia οδήγησε τελικά στην εξαφάνιση του είδους.

Ένα σπάνιο φτερό από το εξαφανισμένο πουλί huia της Νέας Ζηλανδίας σημείωσε νέο ρεκόρ, καθώς πωλήθηκε για 28.365 δολάρια και έγινε το ακριβότερο φτερό στον κόσμο που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Η τιμή ξεπέρασε σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις που ήταν μεταξύ 2.000 και 3.000 δολαρίων και ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 8.400 δολαρίων για ένα άλλο φτερό huia που πωλήθηκε το 2010.

Ζυγίζοντας περίπου 9 γραμμάρια, η αξία του φτερού μεταφράζεται σε εκπληκτικά 5.169 δολάρια ανά γραμμάριο, σε σύγκριση με την τρέχουσα αξία του χρυσού που είναι 127 δολάρια ανά γραμμάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Gold Broker. Αυτή η αξιοσημείωτη δημοπρασία αναδεικνύει την τεράστια πολιτιστική και ιστορική σημασία του φτερού.

