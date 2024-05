«Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα»: Η αύξηση της θερμοκρασίας και η σοβαρότητα της κατάστασης (vid)

Αυτή η αλλαγή χρώματος, ενώ είναι ανεπαίσθητη με γυμνό μάτι, χαρτογραφείται μέσω δορυφορικών μελετών.

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει την ευαίσθητη ισορροπία των πληθυσμών φυτοπλαγκτού στη θάλασσα, προκαλώντας βαθιές μεταβολές στους ωκεανούς του κόσμου. Ενώ κάποιος μπορεί να φαντάζεται τον ωκεανό ως μια απέραντη έκταση με αστραφτερά γαλαζοπράσινα νερά, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τμήματα των ωκεανών μας μπορεί, στην πραγματικότητα, να γίνονται πιο πράσινα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αυτή η αλλαγή χρώματος, ενώ είναι ανεπαίσθητη με γυμνό μάτι, χαρτογραφείται μέσω δορυφορικών μελετών. Ο Cael, επιστήμονας στο Εθνικό Ωκεανογραφικό Κέντρο στο Σαουθάμπτον του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνει ότι οι χρωματικές αλλαγές δεν περιγράφονται εύκολα ή δεν είναι ορατές στους ανθρώπους, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές από πλάσματα με ανώτερη χρωματική όραση.

Why the world's oceans are changing colourhttps://t.co/FFpvGcpR5o