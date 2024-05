Μικροπλαστικά βρέθηκαν στα γεννητικά όργανα ενός άνδρα: Ανήσυχοι οι επιστήμονες για τους κινδύνους που καραδοκούν

Εντοπίστηκαν συνολικά 12 διαφορετικοί τύποι μικροπλαστικών, συμπεριλαμβανομένων υλικών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε πλαστικά μαχαιροπήρουνα και μπουκάλια.

Το 2024, τα μικροπλαστικά μοιάζουν όλο και περισσότερο με τα τσιγάρα στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ένας ανεπαρκώς κατανοητός κίνδυνος για την υγεία που έχει απόλυτη ανάγκη από διεξοδικότερη έρευνα και ρύθμιση. Τα τελευταία ανησυχητικά ευρήματα σχετικά με τα μικροπλαστικά και την ανθρώπινη υγεία προέκυψαν την περασμένη εβδομάδα από μια μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού. Η μελέτη αυτή εξέτασε 47 όρχεις σκύλων και 23 ανθρώπινους όρχεις, που προέρχονταν από επεμβάσεις στείρωσης και πτώματα, αντίστοιχα, και διαπίστωσε την παρουσία μικροπλαστικών σε όλα τα δείγματα.

«Μου φαίνεται πολύ περίεργο», σχολίασε η Tracey Woodruff, η οποία διευθύνει το Πρόγραμμα για την Αναπαραγωγική Υγεία και το Περιβάλλον στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο. Αν και δεν συμμετείχε στη μελέτη, η Woodruff δεν εκπλήσσεται εντελώς από αυτά τα ευρήματα. Μικροπλαστικά έχουν ήδη ανιχνευθεί στην κυκλοφορία του αίματος και σε διάφορα ανθρώπινα όργανα, όπως το ήπαρ, η καρδιά και οι πνεύμονες. Τον Μάρτιο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση New England Journal of Medicine υπέδειξε ότι τα μικροπλαστικά που βρίσκονται στα αιμοφόρα αγγεία του λαιμού μπορεί να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

