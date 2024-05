Τα βίντεο που κατέγραψαν τον εκρηκτικό θάνατο της πύρινης σφαίρας κατέκλυσαν γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Γραφείο Πλανητικής Άμυνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) ερευνά μια θεαματική πύρινη σφαίρα που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Ισπανία και την Πορτογαλία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Το δραματικό αυτό γεγονός, μάρτυρες του οποίου υπήρξαν πολλοί, συνέβη στις 18 Μαΐου, όταν το πύρινο αντικείμενο διέσχισε τον ουρανό με απίστευτη ταχύτητα περίπου 45 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο πριν εξαφανιστεί πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι αρχικές εικασίες έδειχναν ότι η πύρινη σφαίρα προήλθε από την καταστροφή ενός μικρού μετεωρίτη κατά την είσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η ESA αποκάλυψε αργότερα ότι το αντικείμενο ήταν πιθανότατα θραύσμα ενός μεγαλύτερου παγωμένου κομήτη. Το θραύσμα αυτό είχε αποσπαστεί από το κύριο σώμα του και περιπλανήθηκε στο ηλιακό σύστημα για άγνωστη διάρκεια πριν από τη συνάντησή του με τη Γη.

Τα βίντεο που κατέγραψαν τον εκρηκτικό θάνατο της πύρινης σφαίρας κατέκλυσαν γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αναρτήθηκαν από παρατηρητές στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

